Гуаньюй Чжоу рассказал о своём отношении к Льюису Хэмилтону

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал об отношениях с семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.



«Хэмилтон — один из величайших гонщиков в истории автоспорта. То, как он умеет справляться с прессингом, просто невероятно. Думаю, в начале сезона я испытывал примерно то же, с чем Льюис сталкивался на некоторых этапах своей карьеры. И я понимаю, насколько это тяжело. Он испытывал подобное, когда сражался за несколько титулов в Формуле-1. Но я не борюсь за чемпионство – может, за очки. Так что я чувствую большое уважение по отношению к нему.



В Формуле-1 самые сложные соперники, а семь титулов — просто безумие. Неважно, что у тебя лучшая машина, выигрывать всё равно непросто. Льюис поздравил меня после гонки в Бахрейне, мы иногда общаемся. Конечно, он не даёт мне советов, мы ведь соперники. Но он полностью на моей стороне и понимает, через что я прохожу», — приводит слова Чжоу Crash.