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Алонсо: при смене команды никогда нет стопроцентной уверенности

Алонсо: при смене команды никогда нет стопроцентной уверенности
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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо рассказал, насколько сложно ему далось решение о переходе в «Астон Мартин».

«Каждый раз, когда вы меняете команду, делаете карьерный шаг, решения принимать очень трудно. Никогда нельзя быть уверенным на сто процентов. Решение уйти далось трудно, особенно с эмоциональной точки зрения. Но я чувствовал, что это правильно, и чувствую так до сих пор. Я счастлив.

Лэнс Стролл? Я говорил с ним, будучи в «Феррари», и я сказал тогда, что не уверен, как надолго я останусь в команде. Я сказал ему, что стоит подождать и посмотреть, встретимся ли мы с ним однажды в составе «Феррари». В то время я даже не думал, что останусь в Формуле-1 так надолго. Мы знакомы более 12 лет, я хорошо знаю Лоуренса Стролла. Думаю, Лэнс очень талантлив. У него большой потенциал, так что я с нетерпением жду, когда мы с ним будем выступать вместе», — приводит слова Фернандо Алонсо RacingNews365.

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