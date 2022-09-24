В БМВ не заинтересованы в Формуле-1

Руководитель гоночной программы БМВ Андреас Роос заявил, что немецкий автопроизводитель в данный момент не заинтересован в участии в Формуле-1.



«Мы точно на данный момент не заинтересованы в Формуле-1. Нужно быть реалистами. Для того, чтобы участвовать в Формуле-1, нужно вложить много денег, а до их возврата нужно успешно выступать на протяжении долгого времени. Сейчас мы довольны большим набором проектов, которыми занимаемся.



Мы с головой погружены в электрификацию, переход к новой энергии. Машина LMDh для этого подходит идеально, при этом нам не нужно ждать сезона 2026 года, когда Формула-1 пойдёт в этом направлении», — приводит слова Рооса Motorsport-Total.

БМВ выступала в Формуле-1 с 2000 по 2009 год в роли поставщика двигателей, а затем и как заводская команда на базе «Заубера».