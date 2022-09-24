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Пристли: «Феррари» разучилась побеждать

Пристли: «Феррари» разучилась побеждать
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Бывший механик «Макларена», а ныне эксперт Марк Пристли поделился мнением о команде «Феррари».

«У «Феррари» невероятная машина, думаю, она лучшая в пелотоне. Но у них нет составляющих, чтобы добиться успеха. Я знаком со многими нынешними и бывшими сотрудниками команды, и у меня сложилось впечатление, что эта команда не умеет побеждать. Обстановка в команде не предполагает, что люди будут принимать быстрые решения и рисковать. Вы могли это видеть по радиопереговорам.

«Феррари» — команда с огромной историей, но они не выигрывали с 2007 года. Они разучились побеждать. Раньше я всегда удивлялся словам об «умении выигрывать». Но сделать всё правильно, чтобы победить, на самом деле не так просто», — приводит слова Пристли Sportskeeda.

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