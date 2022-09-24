Тодт высказался о неудачах «Феррари» в сезоне-2022

Бывший президент ФИА Жан Тодт поделился мнением о выступлениях «Феррари» в 2022 году.
«В этом году они построили отличный болид, а, значит, команда работает. Чего-то пока не хватает, для победы нужно быть идеальными во всём. Важно разобраться в природе ошибок. Если они повторяются, то нужно что-то менять. В какой-то момент у них была лучшая машина, но они не смогли использовать многочисленные возможности из-за разных проблем: машин безопасности, стратегии или надёжности.
Эпохи разные, у меня нет совета Бинотто. Легко говорить, не зная ситуации. Они хорошо работают, но, может быть, они не осознают, насколько конкурентная борьба идет в чемпионате мира. Все хотели бы, чтобы «Феррари» выиграла титул, каждый человек в команде. Их ожидания огромны, но конечная цель близко. Может, в следующем году они получат свой очередной шанс», — приводит слова Тодта FormulaPassion.
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