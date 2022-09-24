Хорнер рассказал, как наказал Риккардо и Ферстаппена за аварию в Баку в 2018 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер вспомнил о том, как наказал Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена за их аварию на Гран-при Азербайджана – 2018.
«Самое большое разочарование, которое можно представить, — авария между пилотами твоей команды. Это как автогол. Риккардо и Ферстаппен получили огромную взбучку после гонки. Я сказал, что это не их машины. Они вернулись на базу, и я заставил их извиниться перед каждым отделом за эту аварию, за то, что они разбили болиды команды.
После гонок мы обычно собираемся вместе и обсуждаем, какие уроки можно извлечь, что можно улучшить, что сделано хорошо и так далее. Обоим пилотам было стыдно. Обиднее всего для гонщика — заплатить за что-то. В итоге на брифинге я объявил, что они не только извинятся, но и оплатят счёт за рождественскую вечеринку – выпивка была за их счёт. Думаю, это было для них самым болезненным», — приводит слова Хорнера Insider.
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