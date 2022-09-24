Хорнер рассказал об отношении к возможной борьбе Ферстаппена и Переса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о своём отношении к потенциальной борьбе пилотов австрийской команды Макса Ферстаппена и Серхио Переса.



«Серхио Перес считает, что он может выиграть титул. Это отчасти меняет динамику. Да, наш главный соперник сейчас — «Феррари», но наши пилоты хотят сражаться друг с другом. Я говорю им на это, чтобы они были осторожны. Это не их машина, это машина тех 800 сотрудников, которые её спроектировали и построили. Это их болид. Пилотам просто повезло его пилотировать. Им нужно уважать этих людей и следить за предоставленной им машиной», — приводит слова Кристиана Хорнера Insider.



В нынешнем сезоне Ферстаппен уверенно лидирует в чемпионате мира, Перес занимает третью позицию.