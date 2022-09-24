Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер рассказал об отношении к возможной борьбе Ферстаппена и Переса

Хорнер рассказал об отношении к возможной борьбе Ферстаппена и Переса
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о своём отношении к потенциальной борьбе пилотов австрийской команды Макса Ферстаппена и Серхио Переса.

«Серхио Перес считает, что он может выиграть титул. Это отчасти меняет динамику. Да, наш главный соперник сейчас — «Феррари», но наши пилоты хотят сражаться друг с другом. Я говорю им на это, чтобы они были осторожны. Это не их машина, это машина тех 800 сотрудников, которые её спроектировали и построили. Это их болид. Пилотам просто повезло его пилотировать. Им нужно уважать этих людей и следить за предоставленной им машиной», — приводит слова Кристиана Хорнера Insider.

В нынешнем сезоне Ферстаппен уверенно лидирует в чемпионате мира, Перес занимает третью позицию.

«Змея-мошенница!» Фанаты Хэмилтона накинулись на девушку из «Ред Булл», напарника и Цуноду «Змея-мошенница!» Фанаты Хэмилтона накинулись на девушку из «Ред Булл», напарника и Цуноду
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022