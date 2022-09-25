Росс Браун: Михаэль Шумахер сразу же выступал на пределе, а Мику нужно время

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун поделился мнением о Мике Шумахере.
«В этом сезоне Мик смог сделать большой шаг вперёд. Сейчас у него есть хороший ориентир в лице Кевина Магнуссена, и теперь он оказался на важном перепутье в своей карьере. Он заслуживает того, чтобы сделать следующий шаг, тогда уже можно будет давать какую-то оценку. Он отличается от отца, который сразу же выступал на пределе. Мику нужно время. Но он талантлив и на 100 процентов впитал рабочую этику своего отца. У него есть огромная способность прибавлять, а это самое главное.
Макс Ферстаппен? Преимущество Макса над Миком в том, что его отец хоть и был героем в Нидерландах, но не побеждал и не являлся семикратным чемпионом мира, культовым гонщиком, как Михаэль в Германии», — приводит слова Росса Брауна F1-Insider.
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