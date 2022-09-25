Риккардо подтвердил желание остаться в Формуле-1 в новом сезоне
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Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо подтвердил, что желает остаться в 2023 году в Формуле-1 и не переходить в другие гоночные серии по окончании сезона.
«Трудно сказать и предсказать слишком многое наперёд. Но если отвечать сейчас — я бы не хотел уходить из Формулы-1. Если меня не будет на стартовой решётке в следующем году, я всё равно постараюсь найти способ оказаться там в 2024 году.
Честно говоря, это единственные гонки, которые меня интересуют на данный момент. Я по-прежнему гонщик Формулы-1 и горжусь тем, чего я добился. Но всё ещё чувствую, что мне есть куда расти. Мне не хотелось бы участвовать в других гоночных сериях в следующем году», — приводит слова Риккардо Racingnews365.
Норрис и Риккардо за рулём нового болида «Мерседеса».
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