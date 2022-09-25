Жак Вильнёв рассказал, что его привлекает в гонках серии NASСAR

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв рассказал, что привлекает его в гонках серии NASСAR.

«Мне нравится работать с инженерами и совершенствовать машину, но когда загораются стартовые огни, я хочу скорее отправиться на ней в гонку. Когда у машины появляются повреждения, они устраняют их с помощью обычного молотка.

Это как раз то, что мне нравится. Это такой «дедовский» способ быстро устранить неисправность. Также у тебя есть возможность обсудить с командой каждый поворот трассы, поделиться ощущениями и предложить свой вариант того, что можно улучшить. Мне это нравится!» — приводит слова Вильнёва Racingnews365.

Жак Вильнёв в феврале этого года принял участие в знаменитой гонке NASCAR — Дайтон 500 (США), в которой занял 22-е место среди 40 участников.

Даниил Квят показал ливрею своей машины в NASCAR Cup: