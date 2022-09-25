Окон объяснил, почему считает Гран-при Сингапура одним из самых сложных этапов
Поделиться
Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, который пройдёт в следующие выходные.
«Я люблю Сингапур, но сама по себе трасса точно не входит в число моих любимых. Это картинг на бордюрах. Очень ухабистая трасса. Наряду с Канадой, это один из самых худших этапов в этом плане. Но это не новость. Мы в любом случае должны быть готовы принять вызов, в первую очередь физически.
Также мне интересно посмотреть, какие настройки выберут другие команды. Предпочтут хорошее сцепление или скорость», — приводит слова Окона F1i.
В нынешнем сезоне у Эстебана Окона 66 очков и он располагается на восьмом месте в общем зачёте пилотов. Его напарник Фернандо Алонсо набрал 59 очков и занимает девятую строчку.
Новость по темеЭстебан Окон: у меня осталась связь с «Мерседесом»
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
15:43
-
15:32
-
14:46
-
14:00
-
11:55
-
11:45
-
10:27
-
10:16
-
09:30
-
00:54
-
00:50
- 24 сентября 2022
-
23:56
-
22:52
-
21:53
-
20:58
-
20:53
-
20:01
-
19:47
-
18:49
-
18:44
-
17:59
-
17:36
-
16:08
-
14:39
-
12:36
-
11:31
-
10:58
-
10:58
-
10:18
-
10:08
-
01:04
-
00:55
-
00:02
- 23 сентября 2022
-
23:52
-
23:01
Партнерский контент