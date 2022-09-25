Окон объяснил, почему считает Гран-при Сингапура одним из самых сложных этапов

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, который пройдёт в следующие выходные.



«Я люблю Сингапур, но сама по себе трасса точно не входит в число моих любимых. Это картинг на бордюрах. Очень ухабистая трасса. Наряду с Канадой, это один из самых худших этапов в этом плане. Но это не новость. Мы в любом случае должны быть готовы принять вызов, в первую очередь физически.



Также мне интересно посмотреть, какие настройки выберут другие команды. Предпочтут хорошее сцепление или скорость», — приводит слова Окона F1i.



В нынешнем сезоне у Эстебана Окона 66 очков и он располагается на восьмом месте в общем зачёте пилотов. Его напарник Фернандо Алонсо набрал 59 очков и занимает девятую строчку.

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