Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Окон объяснил, почему считает Гран-при Сингапура одним из самых сложных этапов

Окон объяснил, почему считает Гран-при Сингапура одним из самых сложных этапов
Комментарии

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, который пройдёт в следующие выходные.

«Я люблю Сингапур, но сама по себе трасса точно не входит в число моих любимых. Это картинг на бордюрах. Очень ухабистая трасса. Наряду с Канадой, это один из самых худших этапов в этом плане. Но это не новость. Мы в любом случае должны быть готовы принять вызов, в первую очередь физически.

Также мне интересно посмотреть, какие настройки выберут другие команды. Предпочтут хорошее сцепление или скорость», — приводит слова Окона F1i.

В нынешнем сезоне у Эстебана Окона 66 очков и он располагается на восьмом месте в общем зачёте пилотов. Его напарник Фернандо Алонсо набрал 59 очков и занимает девятую строчку.

Новость по теме
Эстебан Окон: у меня осталась связь с «Мерседесом»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022