Хорнер: удивлён недостатком темпа «Мерседеса» в нынешнем сезоне
Поделиться
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что ожидал более уверенного выступления от «Мерседеса» в нынешнем сезоне.
«Был ли я удивлён недостатком темпа у «Мерседеса»? Да, потому что они рано начали подготовку [машины к сезону-2022] и часто говорили о том, как их борьба за титул страдала в последнем чемпионате.
Затем, когда их машина была показана, она, очевидно, выглядела по-другому. Вы просто ожидаете, учитывая то, как сильно доминировал «Мерседес», что они окажутся в схожем положении. Очевидно, они просели в прошлом году, однако мы считали, что на этот раз они вернутся с местью», – сказал функционер в эфире подкаста F1: Beyond the Grid.
Ранее в интервью Хорнер рассказал, как наказал Риккардо и Ферстаппена за аварию в Баку в 2018 году.
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
18:41
-
18:37
-
15:43
-
15:32
-
14:46
-
14:00
-
11:55
-
11:45
-
10:27
-
10:16
-
09:30
-
00:54
-
00:50
- 24 сентября 2022
-
23:56
-
22:52
-
21:53
-
20:58
-
20:53
-
20:01
-
19:47
-
18:49
-
18:44
-
17:59
-
17:36
-
16:08
-
14:39
-
12:36
-
11:31
-
10:58
-
10:58
-
10:18
-
10:08
-
01:04
-
00:55
-
00:02
Партнерский контент