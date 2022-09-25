Хорнер: удивлён недостатком темпа «Мерседеса» в нынешнем сезоне

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что ожидал более уверенного выступления от «Мерседеса» в нынешнем сезоне.

«Был ли я удивлён недостатком темпа у «Мерседеса»? Да, потому что они рано начали подготовку [машины к сезону-2022] и часто говорили о том, как их борьба за титул страдала в последнем чемпионате.

Затем, когда их машина была показана, она, очевидно, выглядела по-другому. Вы просто ожидаете, учитывая то, как сильно доминировал «Мерседес», что они окажутся в схожем положении. Очевидно, они просели в прошлом году, однако мы считали, что на этот раз они вернутся с местью», – сказал функционер в эфире подкаста F1: Beyond the Grid.

Ранее в интервью Хорнер рассказал, как наказал Риккардо и Ферстаппена за аварию в Баку в 2018 году.