Леклер рассказал, за счёт чего Формула-1 становится всё более популярной

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказал мнение по поводу того, почему Формула-1 становится всё более популярной.

«Молодых болельщиков становится всё больше благодаря сериалам на Netflix и тому, что появилось много новых молодых гонщиков, которые много пользуются социальными сетями. Во время пандемии мы провели чемпионат с видеоиграми, и, возможно, это тоже вызвало большой интерес», — сказал Леклер в интервью Muschio Selvaggio-Podcast.

За шесть гонок до конца сезона Шарль Леклер занимает вторую позицию в личном зачёте, уступая лидеру, пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену, 116 очков.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днём рождения: