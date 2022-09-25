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Штайнер назвал самого талантливого гонщика, с которым он когда-либо работал

Штайнер назвал самого талантливого гонщика, с которым он когда-либо работал
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает Колина Макрея самым талантливым гонщиком из всех, с кем он когда-либо работал.

Макрей выступал в ралли. 15 сентября 2007 года он вместе с сыном погиб в авиакатастрофе.

«Я очень хорошо ладил с Колином. В то время, я думаю, все хотели заполучить Колина к себе в команду. Конечно, фактор денег был важен, ведь он шотландец. Но деньги не были для него всем, и Малкольм Уилсон (на тот момент босс «М-Спорт») смог убедить его перейти в «Форд».

Я могу сказать, что не встречал ни одного гонщика с таким же талантом, какой был у Макрея. Для него всё было естественным, всё получалось само собой. Ему не приходилось прикладывать каких-то усилий для того, чтобы сделать машину быстрой. Он просто ехал», — приводит слова Штайнера Autosport.

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