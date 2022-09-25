«Простой смертный не позволит себе это». Р. Шумахер — о затратах начинающих гонщиков

Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер рассказал о затратах начинающих пилотов, которые мечтают попасть в «Королевские гонки».
«Вам понадобится около € 30 тыс. [в год для участия в детском картинге]. Вы путешествуете, где-то спите, что-то едите, расходы на материалы и т. д.
В международном картинге, с профессиональной командой, со всеми гонками, вы будете счастливы с четвертью миллиона в год. Простой смертный не способен позволить себе даже маленькие серии. Это практически невозможно. Легче, когда спорт является клубным. Однако затем становится очень тяжело.
Нам [с Михаэлем] очень повезло, у нас были спонсоры. И опять же нам повезло, картинг был дешевле, а его уровень не был столь высок. Мы выросли на трассе для картинга», – приводит слова Шумахера издание Motorsport-Total.
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