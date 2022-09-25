Хэмилтон высказался о возможном рекорде по количеству сезонов с победами в Гран-при

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался по поводу своих шансов на победу в одном из Гран-при нынешнего сезона.
Напомним, Хэмилтон выигрывал минимум один Гран-при в каждом сезоне с того момента, как начал карьеру в 2007 году. В прошлом сезоне он сравнялся по этому показателю с Михаэлем Шумахером, а в этом году имеет шанс побить этот рекорд.
«Я благодарен, что каждый год начиная с 2007 года у нас была возможность побеждать. Верю, что в этом году у нас будет шанс, ведь впереди ещё несколько гонок. И это определённо большая цель для нас как для команды — вернуться в борьбу за самые высокие места, в борьбу за лидерство. Я не зациклен на рекорде, но, конечно, я пытаюсь добиться победы в этом году. Однако сам рекорд для меня не важен. Просто потому, что все эти рекорды в целом меня мало интересуют», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.
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