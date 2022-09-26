Трое лидеров гонки NASCAR Cup Series вылетели в отбойник с разницей в 85 кругов. Видео

Пилот команды «Ричард Чилдресс Рейсинг» Тайлер Реддик выиграл гонку Autotrader EchoPark Automotive 500 — 30-й этап NASCAR Cup Series сезона-2022, состоявшийся на овале Texas Motor Speedway. Для Реддика это третья победа в NASCAR Cup Series, но прежде он первенствовал только на дорожных трассах — «Роуд Америке» и ровале в Индианаполисе.



Гонка прошла под знаком постоянных проблем с резиной, которая не выдерживала нагрузок в третьем и четвёртом поворотах — из-за вылетов и аварий заезд в общей сложности прерывался 14 раз. Проблемы с шинами в том числе вывели из борьбы нескольких участников плей-офф — Алекса Боумана, Кристофера Белла и Чейза Эллиотта.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR

Эллиотт лидировал в гонке, когда на 184-м круге его машину на высокой скорости сорвало в отбойник. От удара автомобиль загорелся, однако его оперативно потушили сотрудники экстренных служб. Спустя 70 кругов аналогичные проблемы возникли и у нового лидера заезда — Кевина Харвика. Со сходом Харвика инициативу перехватил Мартин Труэкс, но на 269-м круге и его комплект резины не выдержал.

Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале NASCAR

Решающим моментом гонки стал рестарт за 24 круга до финиша, когда Тайлер Реддик опередил Джоуи Логано и смог оторваться на секунду с небольшим. Третьим финишировал Джастин Хейли, четвёртое место у Райана Блейни, а топ-6 замкнули Чейз Бриско и Эрик Джонс.

Autotrader EchoPark Automotive 500, Техас (топ-10):



1. Тайлер Редди («Чилдресс») — 334 круга.

2. Джоуи Логано («Пенске») +1.190 сек.

3. Джастин Хейли («Каулиг») +1.768.

4. Райан Блейни («Пенске») +2.365.

5. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») +4.144.

6. Эрик Джонс («Петти GMS») +4.326.

7. Уильям Байрон («Хендрик») +4.378.

8. Брэд Кезеловски («Рауш Фенуэй Кезеловски») +5.037.

9. Кайл Ларсон («Хендрик») +5.504.

10. Денни Хэмлин («Гиббс») +5.621.



Положение в плей-офф:



1. Джоуи Логано («Пенске») — 3071 очко.

2. Росс Честейн («Трекхаус») — 3059.

3. Уильям Байрон («Хендрик») — 3058.

4. Кайл Ларсон («Хендрик») — 3057.

5. Райан Блейни («Пенске») — 3056.

6. Денни Хэмлин («Гиббс») — 3049.

7. Чейз Эллиотт («Хендрик») — 3045.

8. Даниэль Суарес («Трекхаус») — 3045.

9. Чейз Бриско («Стюарт-Хаас») — 3041.

10. Остин Синдрик («Пенске») — 3034.

11. Кристофер Белл («Гиббс») — 3016.

12. Алекс Боуман («Хендрик») — 3015.



Следующий этап NASCAR Cup Series — гонка YellaWood 500 — пройдёт на суперспидвее «Талладега» 2 октября.