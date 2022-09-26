Зайдль: Риккардо может вернуть свою форму в другой команде

Директор «Макларена» Андреас Зайдль говорит, что он по-прежнему верит в Даниэля Риккардо, несмотря на решение команды не продлевать с ним контракт.

«Риккардо может вернуть свою форму в другой команде. Я абсолютно убеждён, что это возможно, потому что я сам видел это в прошлом. Такое уже происходило с пилотами.

В конце концов, мы должны признать с обеих сторон, что, несмотря на все усилия, которые мы приложили, на обязательства, несмотря на всё, что мы пытались сделать со своей стороны, несмотря на всё, что он пытался сделать со своей стороны, нам не удалось прийти к общему знаменателю и сделать то, что принесло бы нужный результат. И, в конце концов, это общая ответственность между Даниэлем и нами. Как я уже сказал, я также полностью беру на себя ответственность за это», — приводит слова Зайдля RaceFans.