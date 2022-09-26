Расселл: из оставшихся Гран-при самый большой шанс выиграть гонку будет в США
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл считает Гран-при США лучшим шансом для немецкой команды выиграть гонку Формулы-1 в сезоне-2022.
«Из оставшихся Гран-при самый большой шанс выиграть гонку будет в США. Я думаю, что Остин может быть трассой, которая подходит нам больше всего. Сингапур может быть интересен, но исторически это трасса, где «Мерседес» испытывает небольшие трудности, и мы знаем, что в этом году на уличных трассах у нас не всё получалось.
Думаю, что мы как команда добиваемся огромного прогресса в данный момент и всё больше и больше понимаем машину. Надеюсь, что по мере дальнейшего развития машины мы сможем добиться новых успехов», — приводит слова Расселла GrandPX.news.
Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура:
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