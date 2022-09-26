Тодт опроверг слухи о возвращении в «Феррари»

Бывший президент ФИА Жан Тодт опроверг слухи о том, что он может вернуться в «Феррари».

До того как возглавить руководящий орган Формулы-1, 76-летний француз был очень успешным директором команды «Феррари» в эпоху Михаэля Шумахера.

Теперь некоторые инсайдеры предполагают, что Тодт может вернуться, чтобы заменить нынешнего босса итальянской команды Маттиа Бинотто.

«Сомневаюсь, что это реальная новость. Очень часто появляются новости, которые не соответствуют действительности. Я как-то завтракал в Турине с Андреа Аньелли, многие видели меня и думали, что я буду работать с «Ювентусом».

Очевидно, что, когда я был президентом ФИА, я часто встречался с Джоном Элканном, и мы говорили об амбициях «Феррари». Но есть разница между разговорами и совместной работой. Каждая эпоха отличается от другой, поэтому я не хочу давать советы. Единственный совет, который я могу дать, это чтобы он продолжал в том же духе. Потому что у «Феррари» и так всё очень хорошо», — приводит слова Тодта GrandPX.news.