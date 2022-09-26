Росси высказался о целесообразности для «Альпин» иметь сразу двух французских пилотов

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, что в команде не будут отталкиваться от национальности при выборе второго пилота. Напомним, за гоночный коллектив в настоящее время выступают француз Эстебан Окон и испанец Фернандо Алонсо. По окончании нынешнего сезона Алонсо покинет «Альпин». В команду может перейти француз Пьер Гасли, но в случае с ним многое будет зависеть от позиции «Ред Булл».



«Два французских пилота? Совсем не обязательно. В Испании, к примеру, мы продаём относительно немного автомобилей, хотя с нами Фернандо — один из лучших гонщиков в мире. Наша маркетинговая стратегия не базируется на национальности пилотов», — приводит слова Росси Auto Motor und Sport.

Ранее Росси рассказал, когда в команде должны чётко определиться с выбором пилота на следующий сезон.