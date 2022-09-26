Ферстаппен: было бы неправильно расслабляться на этом отрезке сезона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, уверенно лидирующий в нынешнем сезоне Формулы-1, высказался по поводу оставшейся части сезона.
«Было бы неправильно расслабляться на этом отрезке сезона. Так много вещей может пойти не так, как надо. Наше намерение заключается в том, что мы хотим выиграть больше гонок — именно так мы будем подходить к оставшейся части сезона. Мы должны быть последовательными и не хотим сходить с дистанции.
Мы хотим выигрывать больше гонок. Мы здесь не для того, чтобы сказать: «О, мы можем финишировать только вторыми или третьими», как будто это нормально. Мы так не работаем. Я думаю, мы всегда хотим лучшего и хотим побеждать. Не хотим отдавать победы другим командам просто для того, чтобы подстраховаться. Конечно, мы знаем, что должны финишировать в гонках без проблем. Но если вы начнёте так думать, то, возможно, и ошибки могут закрасться», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
- 26 сентября 2022
-
13:13
-
12:57
-
12:39
-
11:56
-
11:55
-
11:01
-
10:22
-
09:57
-
09:40
-
04:42
-
00:07
- 25 сентября 2022
-
23:03
-
21:57
-
20:59
-
20:38
-
19:51
-
19:32
-
18:41
-
18:37
-
15:43
-
15:32
-
14:46
-
14:00
-
11:55
-
11:45
-
10:27
-
10:16
-
09:30
-
00:54
-
00:50
- 24 сентября 2022
-
23:56
-
22:52
-
21:53
-
20:58
-
20:53