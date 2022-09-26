Ферстаппен: было бы неправильно расслабляться на этом отрезке сезона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, уверенно лидирующий в нынешнем сезоне Формулы-1, высказался по поводу оставшейся части сезона.

«Было бы неправильно расслабляться на этом отрезке сезона. Так много вещей может пойти не так, как надо. Наше намерение заключается в том, что мы хотим выиграть больше гонок — именно так мы будем подходить к оставшейся части сезона. Мы должны быть последовательными и не хотим сходить с дистанции.

Мы хотим выигрывать больше гонок. Мы здесь не для того, чтобы сказать: «О, мы можем финишировать только вторыми или третьими», как будто это нормально. Мы так не работаем. Я думаю, мы всегда хотим лучшего и хотим побеждать. Не хотим отдавать победы другим командам просто для того, чтобы подстраховаться. Конечно, мы знаем, что должны финишировать в гонках без проблем. Но если вы начнёте так думать, то, возможно, и ошибки могут закрасться», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.