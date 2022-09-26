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Тодт: Михаэль Шумахер — замечательный человек вне трассы. О Ферстаппене говорить не могу

Тодт: Михаэль Шумахер — замечательный человек вне трассы. О Ферстаппене говорить не могу
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Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт провёл сравнение между легендарным гонщиком Михаэлем Шумахером и пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я очень хорошо знаю Михаэля, но не Макса. Макс, как и Михаэль, очень решителен, очень агрессивен. Михаэль вне трассы замечательный человек. Насчёт Макса я не знаю, не могу сказать. Теперь я вижу, что он полностью сосредоточен на гонках, и это правильно. Конечно, у них обоих были отличные машины. Потому что для победы каждому гонщику, каким бы исключительным он ни был, нужен конкурентоспособный болид», — приводит слова Тодта издание La Gazzetta dello Sport.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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