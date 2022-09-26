В «Хаасе» рассказали о недовольстве поведением Шумахера на Гран-при Австрии

Инженерный директор «Хааса» Аяо Комацу рассказал о разочаровывающем периоде в отношениях с Миком Шумахером в начале этого года в Австрии.
Во время спринтерской гонки в Австрии Шумахер оказался позади партнёра по команде Кевина Магнуссена и попросил поменяться позициями, чувствуя, что у него лучший темп.
Однако команда не согласилась, и Шумахер оказался позади соперников, не сумев набрать очки.
«Мик был позади Кевина, и это его расстраивало. В спринтерской гонке он был сосредоточен не на том. Мы говорили перед спринтерской гонкой о том, как мы будем действовать в команде. Но то, что он сделал после этого, было не очень хорошо. И то, что он сказал после этого, тоже было не очень правильно.
Иногда Мик слишком много внимания уделяет своему партнёру по команде.Тогда я говорю ему: «Послушай, Кевину действительно нравится помогать тебе, и он рассказывает тебе то, что никогда бы не рассказал Ромену Грожану раньше». Тогда Мик задумался и понял, что самое важное для команды — это подняться в чемпионате конструкторов.
Я объясняю ему: «Мик, да ладно, у тебя всё хорошо, сосредоточься на своем выступлении. И потом всё снова в порядке», — приводит слова Комацу Motorsport Week.
- 26 сентября 2022
-
16:21
-
15:49
-
15:34
-
14:28
-
13:52
-
13:52
-
13:13
-
12:57
-
12:39
-
11:56
-
11:55
-
11:01
-
10:22
-
09:57
-
09:40
-
04:42
-
00:07
- 25 сентября 2022
-
23:03
-
21:57
-
20:59
-
20:38
-
19:51
-
19:32
-
18:41
-
18:37
-
15:43
-
15:32
-
14:46
-
14:00
-
11:55
-
11:45
-
10:27
-
10:16
-
09:30
-
00:54