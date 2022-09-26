В «Хаасе» рассказали о недовольстве поведением Шумахера на Гран-при Австрии

Инженерный директор «Хааса» Аяо Комацу рассказал о разочаровывающем периоде в отношениях с Миком Шумахером в начале этого года в Австрии.

Во время спринтерской гонки в Австрии Шумахер оказался позади партнёра по команде Кевина Магнуссена и попросил поменяться позициями, чувствуя, что у него лучший темп.



Однако команда не согласилась, и Шумахер оказался позади соперников, не сумев набрать очки.

«Мик был позади Кевина, и это его расстраивало. В спринтерской гонке он был сосредоточен не на том. Мы говорили перед спринтерской гонкой о том, как мы будем действовать в команде. Но то, что он сделал после этого, было не очень хорошо. И то, что он сказал после этого, тоже было не очень правильно.

Иногда Мик слишком много внимания уделяет своему партнёру по команде.Тогда я говорю ему: «Послушай, Кевину действительно нравится помогать тебе, и он рассказывает тебе то, что никогда бы не рассказал Ромену Грожану раньше». Тогда Мик задумался и понял, что самое важное для команды — это подняться в чемпионате конструкторов.



Я объясняю ему: «Мик, да ладно, у тебя всё хорошо, сосредоточься на своем выступлении. И потом всё снова в порядке», — приводит слова Комацу Motorsport Week.