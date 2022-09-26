В «Хаасе» заявили, что при Мазепине не могли оценить уровень Шумахера

Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу рассказал, что благодаря датчанину Кевину Магнуссену в команде смогли наконец оценить уровень немца Мика Шумахера. Напомним, Магнуссен пришёл в «Хаас» перед стартом нынешнего сезона Формулы-1, сменив россиянина Никиту Мазепина.



«Иногда Мик слишком много внимания уделяет своему товарищу по команде. В таких случаях я говорю ему: «Послушай, Кевину действительно нравится помогать тебе, и он рассказывает тебе то, чего никогда бы раньше не сказал Роману Грожану».

Для Мика очень здорово иметь такого авторитетного товарища по команде, как Кевин. Мы не знали ранее, насколько он хорош. Потом появился Кевин, и это дало нам некоторое представление. Думаем, будь Кевин с нами раньше, то с машиной 2021 года мы чувствовали бы себя уверенно в борьбе с «Уильямсом». А Мик извлёк бы только пользу в плане своего развития», — приводит слова Комацу Motorsport-Total.

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