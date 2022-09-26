Росси объяснил, почему «Альпин» не смогли договориться о новом контракте с Алонсо

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси высказался по поводу переговоров с пилотом Фернандо Алонсо.

«Фернандо фантастичен. Он пилотирует на чрезвычайно высоком уровне. Для меня он один из лучших гонщиков всех времён. Но ему уже 41 год. Через два года ему исполнится 43 года. Вы больше не можете планировать так далеко вперёд. Формула-1 — очень требовательный вид спорта. Поэтому мы не могли взять на себя обязательства на такой долгий срок. Я несу ответственность за 3 000 сотрудников в «Альпин», а Лука де Мео — за 240 000 в «Рено». Мы не можем принимать иррациональные решения, связанные с риском. Алонсо не стоило переживать по поводу схемы «1+1». Если бы в первый сезон нового контракта он выступал на сегодняшнем уровне, мы бы воспользовались опцией продления. Он это знал, но всё ещё хотел получить контракт на срок более двух лет. Я могу только предположить, что он получил предложение на лучших условиях в другом месте и решил согласиться. Мы огорчены этим, но не обижены. Это его право — выбрать что-то другое. Мы расстались в хороших отношениях и знаем, что Фернандо будет отдавать все силы до конца сезона», — приводит слова Росси Auto Motor Und Sport.