«Никогда не говори никогда». Попов — о решении Формулы-1 больше не приезжать в Россию

Российский автоспортивный комментатор Алексей Попов высказался о перспективе возвращения в календарь чемпионата Формулы-1 Гран-при России.



«Стефано Доменикали сказал, что никогда больше не будет Гран-при России, но я хочу сказать: „Никогда не говори никогда“. Первые два Гран-при были в 1913 и 1914 году в Санкт-Петербурге, как известно, потом пришлось почти сто лет ждать. После этого мы провели восемь, должен был быть девятый, а десятый в следующем году на „Игоре“ под Питером. Пока не будет, но, думаю, что дальше всё же Гран-при России будут», — сказал АЛексей Попов в видео, опубликованном на его YouTube-канале.



Напомним, Формула-1 объявила о расторжении контракта на проведение Гран-при России в начале марта. Поводом для такого решения стала ситуация вокруг Украины. После этого стало понятно, что российский этап, исключённый из календаря нынешнего сезона, не вернётся в чемпионат мира в 2023 году и далее.



В этом году Гран-при России Формулы-1 должен был в последний раз состояться на «Сочи Автодроме» перед переездом на новую трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области.