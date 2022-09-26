Фабричнова и Попов высказались о будущем Роберта Шварцмана

Российские комментаторы Формулы-1 Алексей Попов и Наталья Фабричнова высказались о перспективах Роберта Шварцмана в автоспорте.



«Самый трудный вопрос. Дело в том что, у меня есть ощущение, что и сам Роберт Шварцман не представляет своё будущее, потому что оно зависит не от него. Если бы он ехал какой-то чемпионат и от его результатов зависела его дальнейшая судьба, то да, а сейчас в роли запасного у „Феррари“ он может со своим талантом и опытом за рулём машины Формулы-1 хорошо проехать свою пятницу. Но дальше всё зависит от „Феррари“. У них состав уже подписан на несколько лет вперёд, плюс „Феррари“ не та команда, которая берёт дебютантов.

Что они могут сделать — это посадить его в какую-то команду, с которой они бы сотрудничали по моторам. И здесь к сожалению я не вижу движений. Фамилия Шварцман не на слуху, когда идут разговоры вокруг трансферных переходов. Надеюсь, что где-то за кулисами эти разговоры есть, я надеюсь, что Роберт не теряет надежды попасть в Формулу-1. Даже если это слабая команда, но это шанс зацепиться и не потерять момент, сотавшись в запасных", — сказала Наталья Фабричнова в видео, опубликованном на YouTube-канале Алексея Попова.



«Мы РОберта видели на „Игоре“, он был гостем там. Автодром в его родном городе, Санкт-Петербурге. Мне было жаль, что так вышло. Он крепится, улыбается, бодрячком. Но сложись иначе тогда в Формуле-2, в „Преме“ с Миком — всё могло бы пойти по-другому, но всё вышло так, как вышло. Я не буду уточнять, но думаю, кто внимательно следил всё понимают. То, что происходит с Миком тоже логично. Я уверен, что Роберт был бы пилотом другого уровня и очень хотелось бы, чтобы он им ещё стал. Получится ли это — я не знаю», — добавил Алексей Попов.