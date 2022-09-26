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Руководитель трассы в Остине надеется, что Херта сможет попасть в Формулу-1 в будущем

Руководитель трассы в Остине надеется, что Херта сможет попасть в Формулу-1 в будущем
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Руководитель автодрома COTA в Остине Бобби Эпштейн надеется, что американец Колтон Херта в будущем всё же сможет попасть в Формулу-1.

«Я не думаю, что в этой истории была написана последняя глава. Надеюсь, мы увидим Колтона в Формуле-1, пусть это случится и не в следующем году. Мне бы очень хотелось, чтобы он оказался на решётке, особенно в конкурентоспособной команде. Это тоже важно», — приводит слова Бобби Эпштейна The Race.

Напомним, ранее стало известно, что «Ред Булл» отказался от планов по приглашению в «Альфа Таури» американского гонщика Колтона Херты. В «Ред Булл» признали, что Херта не сможет получить суперлицензию Формулы-1, без которой его не допустят к сезону-2023. После этого невозможность получить суперлицензию Хертой признали и в международной автомобильной федерации.

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