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На Гран-при Сингапура ожидается дождь

На Гран-при Сингапура ожидается дождь
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Предварительный прогноз погоды на Гран-при Сингапура обещает высокую вероятность осадков над трассой в дни проведения этапа, согласно данным сервиса Accuweather.

В день свободных заездов вероятность осадков оценивается в 59 процентов днём и 55 процентов ночью. Квалификация также может пройти при дождливой погоде — вероятность дождя в субботу днём составляет 55 процентов, вечером — 48 процентов.

Могут не обойти осадки стороной и гонку — вероятность дождя в воскресенье вечером в Сингапуре в настоящий момент составляет 57 процентов.

Напомним, Гран-при Сингапура пройдёт впервые с 2019 года. Этап запланирован с 30 сентября по 1 октября.

Перед стартом этапа лидером чемпионата мира является пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Чемпионат» традиционно проведёт текстовые трансляции всего уик-энда, а так же лайв-трансляцию гоночного дня.

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