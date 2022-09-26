Доменикали: надеюсь, Мик Шумахер останется в Формуле-1

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали выразил надежду, что пилот «Хааса» Мик Шумахер сохранит место в пелотоне Формулы-1 на следующий сезон.
«Я очень надеюсь, что Мик сможет найти себе место на следующий сезон. Он этого заслуживает. Он показал, что у него есть необходимый профессионализм. Я уверен, что он докажет свое мастерство до конца сезона и что имя Шумахер останется в Формуле-1», — приводит слова Стефано Доменикали Spiegel.
В настоящее время Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1. На счету Мика 12 очков. Его напарник, датчанин Кевин Магнуссен, с 22 баллами занимает 11-ю позицию. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (335).
Ранее сообщалось, что «Хаас» принял решение не продлевать контракт с Шумахером.
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