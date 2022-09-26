Руководитель «Астон Мартин»: Феттель призывает нас думать о машине следующего сезона
Поделиться
Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о предстоящем завершении карьеры четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.
«Феттель — профессионал с большой буквы. На недавнем брифинге он сказал: «Пожалуйста, подумайте об этом моменте при разработке машины следующего года». Так что он всё ещё здесь, с нами», — приводит слова Майка Крака Motorsport-Total.
Напомним, Феттель объявил о завершении карьеры и покинет Формулу-1 по окончании сезона-2022.
Себастьян Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2007 году. Немецкий гонщик выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год и четыре раза завоевал чемпионский титул. В «Феррари» немецкий пилот провёл пять сезонов, с 2015 по 2020 год. С 2021 года Себастьян выступает за «Астон Мартин».
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:00
-
22:55
-
22:01
-
20:55
-
20:00
-
19:52
-
19:45
-
18:59
-
18:56
-
17:55
-
17:36
-
17:34
-
16:21
-
15:49
-
15:34
-
14:28
-
13:52
-
13:52
-
13:13
-
12:57
-
12:39
-
11:56
-
11:55
-
11:01
-
10:22
-
09:57
-
09:40
-
04:42
-
00:07
- 25 сентября 2022
-
23:03
-
21:57
-
20:59
-
20:38
Партнерский контент