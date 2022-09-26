Руководитель «Астон Мартин»: Феттель призывает нас думать о машине следующего сезона

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о предстоящем завершении карьеры четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем.



«Феттель — профессионал с большой буквы. На недавнем брифинге он сказал: «Пожалуйста, подумайте об этом моменте при разработке машины следующего года». Так что он всё ещё здесь, с нами», — приводит слова Майка Крака Motorsport-Total.



Напомним, Феттель объявил о завершении карьеры и покинет Формулу-1 по окончании сезона-2022.



Себастьян Феттель дебютировал в Формуле-1 в 2007 году. Немецкий гонщик выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 год и четыре раза завоевал чемпионский титул. В «Феррари» немецкий пилот провёл пять сезонов, с 2015 по 2020 год. С 2021 года Себастьян выступает за «Астон Мартин».