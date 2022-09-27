Ральф Шумахер: любой руководитель команды, у кого на примете нет Мика, совершает ошибку
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Экс-пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что его племянник, пилот «Хааса» Мик Шумахер, является привлекательным кандидатом для многих команд Формулы-1.
«Я думаю, что любой руководитель команды, у которого на примете нет Мика, совершает огромную ошибку. Если бы я был руководителем команды и изучил все возможные варианты, не было бы никаких вопросов, кого бы я выбрал», — приводит слова Ральфа Formel1.de.
В настоящее время Мик Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов, имея в активе 12 очков. Его напарник по команде Кевин Магнуссен с 22 баллами — на 11-й позиции. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (335).
Худшие гонщики Формулы-1 сезона-2021:
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