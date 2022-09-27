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«Макларен» представил новую яркую ливрею своего болида

«Макларен» представил новую яркую ливрею своего болида
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Команда Формулы-1 «Макларен» представила новую ливрею, которая будет использоваться на её машинах во время Гран-при Сингапура и Гран-при Японии.

Известные своим фирменным цветом папайя болиды команды из Уокинга на следующих двух гонках будут украшены неоново-розовыми цветами и иллюстрациями на двигателе в стиле киберпанк.

По словам «Макларена», так называемая ливрея Future Mode является шагом в сторону «появления новых технологий в регионе», а также предлагает «взгляд в будущее, вдохновлённый городскими пейзажами» двух стран.

Этот дизайн также будет использован на гоночных костюмах пилотов Ландо Норриса и Даниэля Риккардо.

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