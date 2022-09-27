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Ральф Шумахер назвал сильную сторону Мика как гонщика

Ральф Шумахер назвал сильную сторону Мика как гонщика
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями о сильных сторонах своего племянника, гонщика команды «Хаас» Мика Шумахера. По словам Ральфа, преимуществом Мика является его умение сохранять спокойствие в непростые моменты.

«Как я заметил, преимущество Мика заключается в том, что он всегда сохраняет спокойствие. Даже сейчас, в то время, когда давление на него очень велико. Он справляется с этим потрясающе», — приводит слова Ральфа Formel1.de.

В настоящее время Мик Шумахер занимает 15-е место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея на счету 12 очков. Его напарник по команде Кевин Магнуссен с 22 баллами – на 11-й позиции. Возглавляет рейтинг пилот австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен (335).

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

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