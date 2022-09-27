Казахстан примет этап MotoGP в 2023 году

Чемпионат мира по мотогонкам MotoGP объявил о контракте на проведение гонок в Казахстане. Соглашение рассчитано на пять лет. Первый этап Гран-при состоится в 2023 году.

«Расположенный недалеко от крупнейшего города Казахстана Алма-Аты «Сокол» — это совершенно новый мотоспортивный комплекс, построенный в самом сердце Центральной Азии. Этот регион станет новым пит-стопом для MotoGP, так как этот вид спорта продолжает расширяться по всему миру, привлекая новые рынки и фанбазы.



Казахстан также станет 30-й страной, принимающей Гран-при по мотогонкам с 1949 года, что является отличной вехой в праздновании постоянно расширяющейся истории первого в мире чемпионата мира по мотоспорту, а международный автодром «Сокол» станет 74-й площадкой, принимающей Гран-при высшего класса», — говорится в заявлении MotoGP.