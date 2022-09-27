Норрис оценил уровень Ферстаппена среди всех гонщиков, когда-либо выступавших в Формуле-1

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис комплиментарно высказался о пилоте «Ред Булл» Максе Ферстаппене.



«Он проделал довольно хорошую работу, но, возможно, ему стоит прокатиться на нашей машине и посмотреть, на что это похоже! А вообще он один из самых талантливых гонщиков, когда-либо выступавших в Формуле-1, один из самых быстрых. Без сомнения, он идёт к тому, чтобы выиграть свой второй титул в этом году, и, скорее всего, выиграет ещё несколько в будущем», — приводит слова Норриса GPFans со ссылкой на Sky Sports.



Ферстаппен в настоящее время уверенно возглавляет рейтинг пилотов Формулы-1. В его активе 335 очков. На счету Норриса, занимающего седьмое место, 88 баллов.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: