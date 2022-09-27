Штайнер объяснил, почему новинки «Хааса» работают, хотя команда не набирает очков

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер оценил пакет обновлений болида VF-22, который сначала получил Кевин Магнуссен, а позднее — Мик Шумахер.



«Мы протестировали обновление в Венгрии, а затем, после летнего перерыва, использовали на обеих машинах. Мы больше не сравниваем автомобили, но видим увеличение прижимной силы, данные совпадают с данными аэродинамической трубы, так что это успех и это то, к чему мы стремились.



Тяжело понять, насколько быстрей это обновление делает болид, но мы уверены, что апгрейд сработал. Теперь нам нужно найти хороший баланс для машин, и, надеюсь, мы сможем заработать больше очков на трассах, которые подходят нам лучше, чем на скоростных трассах, таких как Спа и Монца», — цитирует Штайнера пресс-служба команды.

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