Фестиваль №1 на Сочи Автодроме посетило 10 тысяч зрителей

24 и 25 сентября 2022 года на Сочи Автодроме состоялся спортивно-музыкальный «Фестиваль #1» при участии АНО «РОСГОНКИ». Уникальную площадку, где ранее проходил российский этап Формулы 1, посетило более 10 тысяч зрителей!

С полноценными концертами выступили «Чайф», «Пикник», «СерьГа», «25/17», Гарик Сукачёв, «Чиж и Ко», Ёлка, Леонид Агутин и «Звери». Прошли автограф-сессии музыкантов и звезд мирового фигурного катания — многократных призеров чемпионатов Европы и мира Ивана Ригини, Маргариты Дробязко, Повиласа Ванагаса, а также Олимпийских чемпионов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.



В рамках фестиваля прошел хоккейный матч — 23 сентября во Дворце спорта «Большой» сыграли ХК «СОЧИ» и московский ХК «СПАРТАК». Владимир Шахрин и Владимир Бегунов из группы «Чайф» осуществили символическое вбрасывание шайбы перед началом игры.



С 19 по 25 сентября в прямой эфир «Авторадио» выходили утреннее драйв-шоу «Поехали» и вечернее шоу «Мурзилки Live» прямо из студии на территории Сочи Автодрома. В качестве ведущих Фестиваля #1 выступили Брагин, Гордеева и Захар программы «Мурзилки Live», а также Курочкин, Калинина и Броневой программы «Поехали» — они не только развлекали гостей фестиваля со сцены, но и брали интервью у зрителей, прогуливаясь с ними по площадке.



На Фестивале #1 были представлены редкие автомобили из уникальной коллекции Автомузея Ника Панули: Brockway Torpedo (1928 г.) — настоящая пожарная машина родом из 20-х годов прошлого века, Chevrolet Impala Coupe (1986г.) — самый роскошный варианта Chevrolet Bel Air от знаменитого дизайнера Харли Эрла, Hummer H1 (1994 г.) — дебют модельной линейки Hummer, — и другие автомобили.