В Формуле-1 обсуждают внедрение двух квалификаций на Гран-при и реформу DRS

Руководство Формулы-1 обсуждает введение новых правил, которые смогли бы повлиять на зрелищность соревнований, сообщает издание Auto Motor und Sport.
В частности, речь идёт о более частом использовании «действительной» машины безопасности вместо виртуальной, поскольку некоторые пилоты получают преимущество за счёт VSC в тот момент, когда находятся недалеко от боксов. Также это может критично сказаться на пилотах, пытающихся наверстать отставание, и положительно – на лидере, который пытается его сохранить.
Обсуждается и проблема «DRS-паровозиков», в которых становится проблематичным обгон. В среднесрочной перспективе Ф-1 может отменить DRS, однако в качестве временного решения рассматривается активация DRS уже на первом круге и сразу после рестарта. Кроме того, обсуждается вариант, при котором у пилотов будет лимит времени на активацию DRS в ходе круга, что позволит гонщикам использовать систему в разных местах.
Помимо этого, в сезоне-2024 планируется изменение формата спринтерских уикендов, в рамках которых будет проходить по две квалификации: одна – перед самим спринтом и вторая – перед основной гонкой.
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