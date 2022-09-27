В новом сезоне Формулы-1 будет шесть спринтов вместо трёх

Всемирный совет ФИА по автоспорту провёл электронное голосование, согласно которому в новом сезоне Формулы-1 будет увеличено количество спринтов.



С сезона-2023 в календаре будет шесть спринтов вместо трёх, как было в нынешнем сезоне.



«Подтверждаю, что начиная с сезона-2023 в Формуле-1 будет проводиться шесть гоночных уикендов со спринтом. Это ещё один пример продолжающегося роста автоспорта. Благодаря тесному сотрудничеству со Стефано Доменикали мы провели тщательный анализ влияния дополнительных спринтов. Такие сессии придают гоночным уикендам захватывающую динамику и уже доказали свою популярность в последние два сезона. Уверен, что позитивная тенденция сохранится, и я рад решению Всемирного совета ФИА», — заявил президент ФИА Мохаммед Бен-Сулайем.