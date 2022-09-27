Главный гоночный инженер «Хааса»: Магнуссен выше борьбы с Шумахером
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Главный гоночный инженер «Хааса» Аяо Комацу рассказал, как изменился Кевин Магнуссен после возвращения в команду, и оценил борьбу датчанина с напарником Миком Шумахером.
«Отношение к делу и психологическая устойчивость Кевина сейчас и два года назад — день и ночь. Магнуссен заметно возмужал, работать с ним одно удовольствие. При этом он всегда в первую очередь думает о команде.
Думаю, лет пять назад Кевин вёл бы себя так же, как Мик Шумахер. Молодые гонщики в первую очередь хотят опередить напарника. Безусловно, Кевин тоже хочет обойти Мика, но это не приоритет. Магнуссен выше этой борьбы. У Шумахера меньше опыта, поэтому это нельзя считать критикой. Он постоянно учится новым вещам», — приводит слова Комацу F1i.
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