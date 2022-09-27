«В «Ред Булл» искали повод и нашли». Попов и Фабричнова — о замене Квята на Ферстаппена

Российские комментаторы Алексей Попов и Наталья Фабричнова обсудили замену российского гонщика Даниила Квята на Макса Ферстаппена.



«Человеческие качества и поступки уходят на второй план, когда речь идёт о результате и собственной выгоде. С точки зрения результата Доктор Марко сделал правильный выбор, но мне кажется, должен быть баланс. У нас человеческий спорт. Нужно было оставить Квята до конца чемпионата, а не менять сразу на Макса, пусть он и большой талант», — сказала Фабричнова в подкасте «Гаснут Огни».



«Я согласен. За Даню обидно, он этого не заслуживал. Да, попал в две аварии. Думаю, в «Ред Булл» искали повод и нашли. Будущее показало, что Ферстаппен заслуживал места в команде, это факт.



Можно вспомнить, как после одной гонки Михаэль Шумахер перешёл в «Бенеттон» и поехал быстрее трёхкратного чемпиона мира Пике. Замена Квята на Ферстаппена из той же оперы. При всём уважении к Дане, вышло то, что вышло», — сказал Попов.

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