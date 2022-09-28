Вильнёв: хочу выиграть «24 часа Ле-Мана» и собрать Тройную корону

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв рассказал о своих дальнейших планах в карьере. 51-летний гонщик собирается провести полноценный сезон в NASCAR.



«Здорово было выступить в NASCAR в этом сезоне. Классный опыт, но хочу провести ещё несколько гонку. Более того, хотел бы продолжать выступления в NASCAR и провести там полноценный сезон. На данный момент я недостаточно часто гоняюсь, так как много работы на Canal+.



Также я по-прежнему настроен выиграть «24 часа Ле-Мана». Этого не хватает для тог, чтобы собрать Тройную корону. Поэтому хочу гоняться там, пускай это и будет тяжело. Трудно получить место, потому что заводские команды подготовили свои команды. Но что есть, то есть, пока я сосредоточен на NASCAR», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.

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