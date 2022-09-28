Хилл: Леклер — очень очаровательный, умный парнишка, но в нём чувствуется какая-то тревога
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Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене и пилоте «Феррари» Шарле Леклере. По мнению Хилла, Макс гораздо увереннее Шарля.
«Видно, что у Макса есть чувство комфорта и уверенности. В первый раз, когда мы брали у него интервью, ему было 17 лет и он очень хорошо понимал, как правильно вести себя. У него было столько уверенности! Это было совершенно невероятно для 17-летнего подростка. А Шарль очень очаровательный, умный парнишка, но он выглядит встревоженным. Чувствуется какая-то тревога», — приводит слова Хилла издание PlanetF1 со ссылкой на его выступление на F1 Nation podcast.
Макс Ферстаппен-Шарль Леклер: главные сражения:
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