Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хилл: Леклер — очень очаровательный, умный парнишка, но в нём чувствуется какая-то тревога

Хилл: Леклер — очень очаровательный, умный парнишка, но в нём чувствуется какая-то тревога
Комментарии

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл высказался о гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене и пилоте «Феррари» Шарле Леклере. По мнению Хилла, Макс гораздо увереннее Шарля.

«Видно, что у Макса есть чувство комфорта и уверенности. В первый раз, когда мы брали у него интервью, ему было 17 лет и он очень хорошо понимал, как правильно вести себя. У него было столько уверенности! Это было совершенно невероятно для 17-летнего подростка. А Шарль очень очаровательный, умный парнишка, но он выглядит встревоженным. Чувствуется какая-то тревога», — приводит слова Хилла издание PlanetF1 со ссылкой на его выступление на F1 Nation podcast.

Макс Ферстаппен-Шарль Леклер: главные сражения:

Новость по теме
Тодт: Леклер уже большой чемпион, но ему чего-то не хватает
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022