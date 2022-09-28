Хилл рассказал, чего себе никогда бы не позволил Михаэль Шумахер в отличие от Леклера

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл рассказал, что легендарный гонщик Михаэль Шумахер, в отличие от пилота «Феррари» Шарля Леклера, никогда не позволял себе извиняться перед командой.

«Помню, как в первый раз услышал, как Шарль сказал: «Мне действительно жаль, ребята, это была моя вина». Тогда я просто подумал: «Не могу представить, чтобы Михаэль Шумахер когда-либо говорил такое», — приводит слова Хилла издание PlanetF1 со ссылкой на его выступление на F1 Nation podcast.

«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:

Ранее экс-президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт выразил надежду, что Леклер найдёт что-то, отсутствие чего ему в настоящее время мешает реализовать свой потенциал.