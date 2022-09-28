Хилл рассказал, чего себе никогда бы не позволил Михаэль Шумахер в отличие от Леклера
Поделиться
Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл рассказал, что легендарный гонщик Михаэль Шумахер, в отличие от пилота «Феррари» Шарля Леклера, никогда не позволял себе извиняться перед командой.
«Помню, как в первый раз услышал, как Шарль сказал: «Мне действительно жаль, ребята, это была моя вина». Тогда я просто подумал: «Не могу представить, чтобы Михаэль Шумахер когда-либо говорил такое», — приводит слова Хилла издание PlanetF1 со ссылкой на его выступление на F1 Nation podcast.
«Феррари» показала, как Леклер поздравил Сайнса с днем рождения:
Ранее экс-президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт выразил надежду, что Леклер найдёт что-то, отсутствие чего ему в настоящее время мешает реализовать свой потенциал.
Новость по темеТодт: Леклер уже большой чемпион, но ему чего-то не хватает
Комментарии
- 28 сентября 2022
-
10:08
-
09:57
-
09:18
-
00:27
-
00:01
- 27 сентября 2022
-
23:34
-
22:04
-
20:34
-
19:59
-
19:16
-
18:24
-
18:23
-
16:40
-
16:02
-
15:56
-
15:52
-
15:36
-
14:41
-
13:38
-
12:56
-
12:45
-
12:27
-
12:01
-
11:41
-
11:04
-
10:11
- 26 сентября 2022
-
23:59
-
23:54
-
23:00
-
22:55
-
22:01
-
20:55
-
20:00
-
19:52
-
19:45
Партнерский контент