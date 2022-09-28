Браун: превосходство Ферстаппена в Спа напомнило мне Михаэля Шумахера в его лучшие времена

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун высказался о гонщике австрийской команды «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Как оцениваю Ферстаппена? Очень высоко. Его превосходство в Спа напомнило мне Михаэля Шумахера в его лучшие времена. Когда в распоряжении есть идеальная машина, а в кабине такие пилоты, как Михаэль или Макс, понимаешь, что они едут так, как будто они с другой планеты. Как зритель начинаешь просто ощущать это очарование. При этом не следует забывать, что есть и другой гонщик на той же машине, который тем не менее не может сделать эту разницу. Ясно, что мы хотим упорных сражений. Но ведь в то же время мы хотим видеть волшебников, которые выделяются среди остальных», — приводит слова Брауна F1-insider.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
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