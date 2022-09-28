«КАМАЗ-мастер» отказался от участия в «Дакаре»

Российская команда «КАМАЗ-мастер» приняла решение отказаться от участия в престижном ралли-марафоне «Дакар». Сегодня, 28 сентября, пресс-служба российского гоночного коллектива выпустила заявление по поводу требования для российских спортсменов, жалеющих принять участие в «Дакаре», подписать специальную анкету Международной автомобильной федерации (ФИА), в которой осуждается российская спецоперация на Украине



«По нашему мнению, содержание данного документа носит политический характер, а также нарушает принципы равных условий для спортсменов. Считаем для себя невозможным подписание подобных документов и участие в соревнованиях на таких условиях. Наш выбор очевиден — мы всегда со своей Родиной, особенно тогда, когда она находится в непростой ситуации», — говорится в заявлении российской команды.