Марко: «Ред Булл» успешно снижал вес болида на 2–3 кг на каждом Гран-при

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался по поводу проблем, с которыми столкнулась команда в начале сезона, а также объяснил, за счёт чего Макс Ферстаппен сумел создать отрыв от других пилотов в общем зачёте.

«Если говорить о маркетинге, то выиграть титул чемпиона мира гораздо лучше в Японии благодаря нашему партнёрству с «Хондой». Макс станет чемпионом мира в этом году. Это лишь вопрос времени.

После трёх гонок мы отставали на 46 очков. В основном это было связано с избыточным весом автомобиля. первая поломка также была следствием мер по снижению веса. Второй сход был обусловлен техническими проблемами. Из-за лишнего веса поломки возникали на передней оси болида. И затем мы успешно снижали вес болида на 2-3 кг на каждом Гран-при.

Максу нужен автомобиль с цепкими передними колёсами, чтобы он легко мог управлять болидом. Что бы ни происходило с задней осью болида, для Макса это не имеет значения. Наша машина становилась всё лучше и лучше, в то время как «Феррари» испытывала технические проблемы. Были также ошибки со стороны гонщиков, и со временем мы получили комфортное преимущество», — приводит слова Марко Racingnews365.