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Руководитель «КАМАЗ-мастер» сделал заявление о решении отказаться от участия в «Дакаре»

Руководитель «КАМАЗ-мастер» сделал заявление о решении отказаться от участия в «Дакаре»
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Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин высказался о решении не выступать в ралли-марафоне «Дакар» на фоне требований к россиянам подписывать специальный документ ФИА, где осуждается российская спецоперация на Украине. В российском гоночном коллективе приняли решение не подписывать этот документ, тем самым лишив себя возможности участвовать в соревнованиях.

«Переговоры мы с июля вели, пытались найти с организаторами «Дакара» решение. Они тоже очень сожалеют, что вынуждены отказать российской команде «КАМАЗ-мастер» в участии в гонке. Всё-таки эта команда — лидер грузового зачёта, ориентир для многих в плане развития скорости, интереса к этой дисциплине. Надеются и верят, что команда «КАМАЗ-мастер» в 2024 году вернётся на гонку», — приводит слова Чагина «РИА Новости Спорт».

Блиц с Эдуардом Николаевым:

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